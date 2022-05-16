«Цыплёнок коронации»: какое меню составили для Елизаветы II в честь коронации

Коронация юной Елизаветы в Вестминстерском аббатстве. За церемонией по телевизору следит 20 миллионов человек. Затем тысячи..

Коронация юной Елизаветы в Вестминстерском аббатстве. За церемонией по телевизору следит 20 миллионов человек. Затем тысячи людей устремляются к Букингемскому дворцу, где новоиспечённая королева машет им с балкона.

Впрочем, на камеру попали не все торжества. Например, нет ужина в честь коронации. А на нём подавали специальное блюдо, созданное для королевы. Так называемую «курицу коронации».

В этой кулинарной школе в Лондоне с гордостью показывают всё оригинальное меню.

[Лоик Мальфэ, директор школы]:

«Итак, чтобы сделать идеальную «курицу коронации», нужно брать за основу оригинальный рецепт. Добавляют красное вино, лук, воду и карри. И это действительно создаёт вкус».

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Также нужно добавить немного сладости.

[Лоик Мальфэ, директор школы]:

«Они добавляли скорее всего абрикосы. Мы добавим немного чего-то вроде абрикосового варенья. Также можем добавить немного кокосов или изюма. Это создаст приятный вкус».

Этому рецепту почти 70 лет. И его вряд ли можно назвать высокой кухней. Оригинально курицу подавали с рисом басмати. Но теперь блюдо адаптировали под современные вкусы.

В этом году отмечается 70-летие со дня коронации Елизаветы II.

Между тем, в Лондоне проводят конкурс на лучший пудинг к платиновому юбилею королевы. Состязание организовали две крупные бакалейные лавки.

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