В районе южноафриканского порта Дурбан продолжаются поисково-спасательные работы. Ищут людей, пропавших без вести в результате наводнений...

ЮАР приходит в себя после разрушительных наводнений

В районе южноафриканского порта Дурбан продолжаются поисково-спасательные работы. Ищут людей, пропавших без вести в результате наводнений.

Наводнения и оползни в провинции Квазулу-Натал разрушили дома и дороги. У людей нет света и воды.

Жители городка Инанда осматривают свои пострадавшие жилища. Многие не подлежат восстановлению.

[Сандил Селе, житель Инанды]:

«Моя мать только что перестроила дом на деньги, которые получила после смерти нашего отца. Не думаю, что она сможет снова это сделать. Ей очень плохо от произошедшего. Она не могла даже сидеть – просто ходила кругами».

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Для помощи людям власти направили 10 тысяч военных. Они ведут поиски пропавших без вести, а также доставляют еду, воду и одежду пострадавшим. Кроме того, они примут участие в восстановлении дорог и мостов.

[Андриес Мокоена Махапа, представитель сил обороны ЮАР]:

«Люди в состоянии шока. У нас в Южной Африке никогда раньше не было такого бедствия. Они ждут помощи от властей. Мы здесь, чтобы помочь людям».

Нынешние наводнения считают сильнейшими в регионе за всю историю наблюдений. Погибло не менее 448 человек. Ещё несколько десятков продолжают искать.

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