В Гималаях рядом со святыней погибли индуистские паломники

Трагедия на Севере Индии. В Гималаях погибли индуистские паломники. Людей настигло внезапное наводнение рядом с пещерным..
Дата загрузки: 2022-07-12
Трагедия на Севере Индии. В Гималаях погибли индуистские паломники. Людей настигло внезапное наводнение рядом с пещерным храмом Амарнатх в штате Джамму и Кашмир.
[выживший паломник]:
«Когда мы были в пещере, шёл сильный дождь, и военные нам очень помогли. Они всех спустили, пещеру освободили, а пострадавших отправили к Балталу. Только благодаря им мы смогли спуститься».
[Атул Карвал, глава Национальной спасательной службы]:
«Согласно полученной нами информации, пять человек спасли и 16 погибли. Около 40 всё ещё числятся пропавшими без вести».
Пещера Амарнатх – одна из самых больших святынь в индуизме. В ней находятся ледяные глыбы, которые считают олицетворением бога Шивы.
Пещера располагается на высоте почти четыре тысячи метров. Большую часть года покрыта снегом, до неё можно добраться только летом. Власти открывают к ней доступ на 45 дней. В это время туда устремляются сотни тысяч паломников.
В предыдущие два года был перерыв из-за пандемии. В этом году за первые 10 дней пещеру посетило уже более 60 тысяч человек. В целом ожидаются рекордные 800 тысяч.
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