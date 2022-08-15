Отравление реки химикатами остаётся одной из причин массовой гибели рыбы в реке Одра на территории Польши...

Массовая гибель рыбы в Одре: анализы пока не выявили точную причину

Отравление реки химикатами остаётся одной из причин массовой гибели рыбы в реке Одра на территории Польши. Однако тесты воды пока не показали, какое именно токсичное вещество стало причиной бедствия.

Не менее десяти тонн мёртвой рыбы уже выловили из третьей по длине реки Польши, которая также протекает через Чехию и Германию и образует часть немецко-польской границы.

[Анна Москва, министр окружающей среды Польши]:

«Параллельно мы проверяем рыбу. Уже сделали анализы на содержание ртути и тяжёлых металлов. Ни того, ни другого в отобранных пробах не было. В ближайшие часы все образцы проверят на возможное содержание около 300 веществ».

Правительство Германии также считает, что к массовой гибели рыбы привели токсические вещества. Оно проводит собственные тесты.

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Так, немецкое Министерство окружающей среды заявило, что анализы речной воды, проведённые на прошлой неделе, показали наличие «синтетических химических веществ, весьма вероятно, также оказывающих токсическое воздействие на позвоночных».

При этом Германия недовольна реакцией Польши. Она требует, чтобы всем организациям и правительственным учреждениям как можно скорее предоставили нужную информацию.

[Штеффи Лемке, министр окружающей среды Германии]:

«Очевидно, что перед нами серьёзная экологическая катастрофа, которая привела к массовой гибели рыбы. Мы пока не знаем, насколько губительными будут последствия для экосистемы в ближайшие недели, месяцы или годы».

Министерство окружающей среды Германии говорит, что может быть несколько причин бедствия. Например, низкий уровень воды и высокие температуры из-за недавних тепловых волн.

Поляков призывают пока не купаться в реке и не ловить в ней рыбу.

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