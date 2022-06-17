Северная Корея сообщила вспышке неизвестного кишечного заболевания

Северная Корея сообщила о вспышке острого кишечного заболевания в провинции Хванхэ-Намдо. При этом медики не смогли..

Северная Корея сообщила о вспышке острого кишечного заболевания в провинции Хванхэ-Намдо. При этом медики не смогли идентифицировать болезнь.

Южнокорейские эксперты считают, что это, возможно, холера или брюшной тиф. Инфекция могла попасть в систему водоснабжения, поскольку в Северной Корее плохие очистные сооружения.

Обычно Пхеньян скрывает подобную информацию. Почему её огласили в этот раз, непонятно. Возможно, для того, чтобы северокорейский лидер мог представить себя в выгодном свете. Государственные СМИ сообщили, что тот пожертвовал лекарства больным из личного запаса.

Неопознанная кишечная инфекция распространяется в сельскохозяйственном регионе – самом важном для страны. Это может увеличить и без того острую нехватку продовольствия.

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Одновременно сейчас в Северной Корее распространяется COVID-19. О первых случаях заболевания власти сообщили 12 мая. Правда, болезнь называют лихорадкой. Вероятно, в стране просто не хватает либо совсем нет наборов для тестирования.

При этом Пхеньян заявляет, что ситуация с COVID улучшается. Однако во Всемирной организации здравоохранения уверены, что дело обстоит наоборот.

По официальным данным КНДР, в стране уже выявлено четыре с половиной миллиона случаев так называемой лихорадки.

Сеул дал понять Пхеньяну, что готов помочь остановить вспышку любого заболевания. Он также предлагал отправить в КНДР вакцины от COVID-19. Северокорейские власти молчат.

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