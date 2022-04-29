Своя Сикстинская капелла открылась в Мехико

Такая же, как в Ватикане. Точная копия Сикстинской капеллы в натуральную величину появилась в центре Мехико...

Такая же, как в Ватикане. Точная копия Сикстинской капеллы в натуральную величину появилась в центре Мехико. За неделю здесь побывало более 150 тысяч человек.

Над созданием реплики два года трудились мексиканские архитекторы, художники и инженеры. 500-летние фрески, созданные лучшими мастерами эпохи Возрождения, скрупулёзно воссоздали с помощью фотографий.

Высота копии – 22 метра, длина – 67, ширина – 28. Общая площадь – 510 квадратных метров.

Теперь жителям Мехико не нужно ехать в Рим, чтобы своими глазами увидеть знаменитый музей.

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[гостья выставки]:

«Думаю, для нас важно познакомится с этой частью культуры. Это замечательно. И раз мы не можем поехать туда, то музей приехал к нам». [гость выставки]:

«Это очень трогательно. Мне хотелось побывать в капелле, поскольку я знаю, что эти фотографии сделаны с подлинников, и они замечательные».

Копию Сикстинской капеллы установили в честь 30-й годовщины возобновления дипломатических отношений между Мексикой и Ватиканом. Они были разорваны в середине XIX века после того, как президент Бенито Хуарес конфисковал в Мексике церковную собственность.

Реплика капеллы будет стоять три недели. Власти Мехико надеются, что за это время её посетит миллион человек.

Первый раз мексиканскую копию выставляли в столице в 2016 году. Потом она путешествовала по разным штатам страны.

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