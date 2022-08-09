На кубинском нефтехранилище горит уже четвёртый резервуар

Уже четвёртый резервуар с нефтью горит на крупнейшем нефтехранилище Кубы в провинции Матансас. Пожарные тушат огонь..

Уже четвёртый резервуар с нефтью горит на крупнейшем нефтехранилище Кубы в провинции Матансас. Пожарные тушат огонь с воздуха, а также поливают стены оставшихся четырёх резервуаров, чтобы их охладить.

Кубинским спасателям помогают специалисты из Мексики и Венесуэлы. Эти страны также прислали сюда воздушную технику.

[Александр Авалос, глава Управления пожарной безопасности]:

«Пожар очень масштабный. Повреждены четыре резервуара объёмом 50 тысяч кубометров. Мы защищаем от огня терминал 321 с резервуарами для нефтепродуктов, а также генераторы, которые находятся рядом».

Пожар на нефтехранилище начался 5 августа после удара молнии в купол одного из восьми резервуаров. На следующий день взорвался второй резервуар, застигнув пожарных врасплох. Погиб, по меньшей мере, один человек, 125 пострадали и 14 считаются пропавшими без вести.

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Огонь распространился из-за сильного ветра. Когда его получится потушить, пожарные спрогнозировать не могут.

Между тем дым от пожара виден даже в Гаване, которая находится в ста километрах от нефтехранилища. А жители Матансаса беспокоятся о своём здоровье.

Власти рекомендуют людям ходить в масках, а также выходить на улицу в дождь, поскольку осадки могут быть токсичными.

[житель провинции Матансас]:

«Дыма всё больше, он опускается всё ниже. Надо принять какие-то меры, поскольку неизвестно, чем всё это закончится. Мы в опасности». [жительница провинции Матансас]:

«Мы очень беспокоимся о детях и пожилых, об экономике Матансаса, а также о стране. Мы не знаем, к чему всё это приведёт».

Матансас – крупнейший порт Кубы, куда прибывает сырая нефть. Сырьё, которое здесь хранится, в основном используют для выработки электроэнергии на острове. На Кубе часто отключают электричество, что ранее уже вызвало антиправительственные протесты. Масштабный пожар угрожает погрузить остров в более глубокий энергетический кризис.

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