В Турции полыхает лесной пожар

В Турции снова начались лесные пожары, и страна опасается повторения разрушительного бедствия прошлого года. Огонь распространяется..
Дата загрузки: 2022-06-22
В Турции снова начались лесные пожары, и страна опасается повторения разрушительного бедствия прошлого года.
Огонь распространяется близ курорта Мармарис в провинции Мугла на северо-западе страны. Это малонаселённая местность.
Как сообщают турецкие СМИ, пламя движется быстро из-за сильного ветра. Пожарные и лесничие работают, чтобы сдержать огонь.
Причина возгорания пока неизвестна.
Напомним, прошлогодние пожары в Турции с эпицентром на средиземноморском побережье были худшими за всю историю страны. Они начались в конце июля и охватили 30 провинций. Погибло 10 человек, более 800 пострадали.
Правительство президента Тайипа Эрдогана критиковали за то, что оно оказалось не готово к такому бедствию. Учёные винят изменение климата.
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