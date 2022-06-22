В Турции полыхает лесной пожар

В Турции снова начались лесные пожары, и страна опасается повторения разрушительного бедствия прошлого года. Огонь распространяется..

В Турции снова начались лесные пожары, и страна опасается повторения разрушительного бедствия прошлого года.

Огонь распространяется близ курорта Мармарис в провинции Мугла на северо-западе страны. Это малонаселённая местность.

Как сообщают турецкие СМИ, пламя движется быстро из-за сильного ветра. Пожарные и лесничие работают, чтобы сдержать огонь.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, прошлогодние пожары в Турции с эпицентром на средиземноморском побережье были худшими за всю историю страны. Они начались в конце июля и охватили 30 провинций. Погибло 10 человек, более 800 пострадали.

Правительство президента Тайипа Эрдогана критиковали за то, что оно оказалось не готово к такому бедствию. Учёные винят изменение климата.

Короткая ссылка на эту страницу: