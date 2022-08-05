В годовщину взрывов в Бейруте обрушилось зернохранилище

В Бейруте во вторую годовщину взрывов в порту обрушилось гигантское зернохранилище. Никто не пострадал, поскольку к..

В Бейруте во вторую годовщину взрывов в порту обрушилось гигантское зернохранилище. Никто не пострадал, поскольку к нему уже готовились.

Строения были повреждены ударной волной два года назад, закрыв собой западную часть ливанской столицы. Недавно на элеваторе загорелись остатки гниющего зерна. Пожар потушить не удалось, и конструкция начала рушиться.

Между тем в день годовщины на улицы вышли тысячи протестующих. Люди недовольны тем, что виновные до сих пор не наказаны. Они требуют провести международное расследование, поскольку внутреннее застопорилось в декабре. Обвиняемые предъявили иски судье, ведущему дело.

[протестующий]:

«Мы не забыли и не забудем случившегося. Мы будем требовать правды и справедливости каждый день. Мы требуем (справедливости) для этого ребёнка, который не должен был умереть. Мы хотим знать, кто его убил». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Произошедшее не было несчастным случаем, это была бойня. Взрыв повредил город и поверг в горе целую нацию».

Техногенная катастрофа в порту Бейрута произошла 4 августа 2020 года. Взорвалось 2700 тонн аммиачной селитры. Погибли более 220 человек, 7000 пострадали, примерно 300 тысяч жителей остались без крова.

Ударной волной разрушило три больницы и большой склад медикаментов, ещё две больницы были повреждены. В радиусе десяти километров от взрыва в зданиях были выбиты окна. Ущерб оценивают в 15 миллиардов долларов.

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