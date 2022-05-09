Золотую карету готовят к платиновому юбилею Елизаветы II

Эта золотая карета – самый дорогой и знаменитый экипаж британских монархов. Сейчас его готовят к особой..

Эта золотая карета – самый дорогой и знаменитый экипаж британских монархов. Сейчас его готовят к особой роли на праздновании платинового юбилея Елизаветы II. Королева на троне уже 70 лет.

В этой золотой карете она ехала на коронацию. Также старинный экипаж участвовал в торжественной церемонии, посвящённой 50-летию правления Елизаветы II. 5 июня она снова проедет по Лондону в золотой государственной карете.

Эту карету построили 260 лет назад по заказу короля Георга III. После этого она участвовала в церемониях коронации всех британских монархов. Также монаршие особы ездили на ней на открытие сессии Парламента.

Длина кареты – 7,3 метра, ширина – два с половиной, высота – три метра 65 сантиметров. Вес – четыре тонны. Тянуть её может только упряжка из восьми лошадей. Известно, что Елизавете II не нравится ездить в этой карете, поскольку в ней неудобно и очень трясёт.

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