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Огненное сражение уже 100 лет устраивают в Сальвадоре

Огненное сражение уже 100 лет устраивают в Сальвадоре

Нехапа в Сальвадоре превратился в город огней. Прямо на улице идёт отчаянное сражение. Противники забрасывают друг..

Дата загрузки: 2022-09-02

Огненное сражение уже 100 лет устраивают в Сальвадоре
Нехапа в Сальвадоре превратился в город огней. Прямо на улице идёт отчаянное сражение. Противники забрасывают друг друга горящими тряпками. Так здесь отдают дань памяти извержению вулкана в середине XVII века, которое заставило всех жителей покинуть город.

Есть и другая легенда, которая, возможно, положила начало празднику. Она гласит, что однажды покровитель города святой Иероним молился в тишине. Дьявол захотел ему помешать и стал бросать в него огненные шары.

Теперь участники шуточного сражения делятся на две команды, которые символизируют противоборствующие стороны. Этой традиции уже 100 лет.

[туристка из Великобритании]:
«Эмоции и огонь. Мы узнали, что фестивалю исполняется 100 лет, и подумали, что хотим приехать и отпраздновать это вместе с сальвадорцами».

Обычно к фестивалю готовят полторы тысячи тряпичных шаров, смоченных в бензине. В этом году в честь юбилея сделали в два раза больше. Праздник стал визитной карточкой города и ежегодно привлекает туристов из разных стран.
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