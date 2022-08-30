Три землетрясения за день: подземные толчки вызвали панику в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,4 заставило индонезийцев в панике выбегать из зданий. Подземный толчок зафиксировали у побережья острова Суматра на глубине десять километров. Причём он был третьим за день. Ему предшествовали толчки магнитудой 5,2 и 5,4.

Землетрясение почувствовали в городе Паданг на Суматре и на острове Сиберут, который входит в Ментавайский архипелаг. Сообщений о жертвах не было, но пострадали некоторые дома.

[школьница]:

«Землетрясение здорово нас напугало. Мы были на уроке и понятия не имели, что происходит. Вдруг одноклассники закричали: «Землетрясение!» Потом все выбежали из здания».

Больше всего людей напугало то, что может начаться цунами. Однако по мнению специалистов из геофизического агентства Индонезии, такой угрозы нет. Между тем Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий призвало людей не паниковать и предупредило о возможности повторных толчков.

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В 2009 году в Паданге уже было сильное землетрясения магнитудой 7,6. Значительная часть города была разрушена. Погибло более 1100 человек, многие пострадали.

Индонезия окружена Тихоокеанским огненным кольцом, где много активных вулканов. Поэтому землетрясения здесь бывают часто. В 2004 году в Индонезии произошло землетрясение силой 9,1 балла. Оно вызвало мощное цунами, которое стало самым смертоносным в современной истории. Тогда погибло примерно 300 тысяч человек.

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