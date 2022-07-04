По меньшей мере, пять человек погибли, ещё 50 получили телесные повреждения в результате землетрясения на юге..

Землетрясение в Иране: есть погибшие

По меньшей мере, пять человек погибли, ещё 50 получили телесные повреждения в результате землетрясения на юге Ирана. Подземный толчок был силой 6,1 балла. Потом последовало 24 афтершока, самые мощные из которых были магнитудой до 6,3.

Землетрясение началось примерно в 2 часа ночи. Последний толчок был в 8 утра.

Сильнее всего пострадал посёлок Сайех-Хош на берегу Персидского залива. Здесь рухнуло несколько жилых домов.

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По словам представителя экстренных служб Ирана, половину пострадавших уже выписали из больницы.

Судоходство и авиарейсы в персидском заливе землетрясение не затронуло.

Как сообщило иранское государственное телевидение, за последний месяц в западной части провинции Хормозган в целом зафиксировали около 150 подземных толчков.

Напомним, в 2003 году в результате землетрясения силой 6,6 балла в иранской провинции Керман погибла 31 тысяча человек и был почти полностью уничтожен древний город Бам.

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