Землетрясение в Иране: есть погибшие

По меньшей мере, пять человек погибли, ещё 50 получили телесные повреждения в результате землетрясения на юге..
Дата загрузки: 2022-07-05
По меньшей мере, пять человек погибли, ещё 50 получили телесные повреждения в результате землетрясения на юге Ирана. Подземный толчок был силой 6,1 балла. Потом последовало 24 афтершока, самые мощные из которых были магнитудой до 6,3.
Землетрясение началось примерно в 2 часа ночи. Последний толчок был в 8 утра.
Сильнее всего пострадал посёлок Сайех-Хош на берегу Персидского залива. Здесь рухнуло несколько жилых домов.
[Мохтар Салашур, глава Красного креста]:
«Мы незамедлительно начали спасательные операции сразу после землетрясения. Красный полумесяц отправил в регион оперативные команды».
По словам представителя экстренных служб Ирана, половину пострадавших уже выписали из больницы.
Судоходство и авиарейсы в персидском заливе землетрясение не затронуло.
Как сообщило иранское государственное телевидение, за последний месяц в западной части провинции Хормозган в целом зафиксировали около 150 подземных толчков.
Напомним, в 2003 году в результате землетрясения силой 6,6 балла в иранской провинции Керман погибла 31 тысяча человек и был почти полностью уничтожен древний город Бам.
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