Юбилей Петра Великого отмечают в Петербурге

У каждого художника – свой образ Петра Великого. Василий Кукса приехал с Алтая на юбилейные торжества в честь дня рождения первого российского императора: его 350-летия. Российского царя считали одним из самых заметных и влиятельных деятелей своего времени. Его реформы коснулись не только политики и экономики, но также – искусства. [Василий Кукса, художник из Барнаула]:«У меня в голове не укладывается: как это можно было сделать за такой короткий промежуток времени, в рамках жизни одного человека? Для Вселенной это мизер. А вот он успел!»

Здесь, на Заячьем острове, 27 мая 1703 Пётр I основал Санкт-Петербург, заложив фундамент Петропавловской крепости. Её архитектурный комплекс вдохновляет и современных художников.

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[Ольга Петрова, художник из Москвы]:«По всему этому я вижу значимость личности Петра в истории, и в Петербурге каждый уголочек просто пропитан им».

Санкт-Петербург – первый город России, построенный по европейским канонам. От разработки плана до его воплощения – все работы возглавлял царь. Ныне архитектура города Петра вдохновляет и художника в девятом поколении Татьяну Бруни. Её прапрадед расписывал фрески ещё одного символа города – Исаакиевского собора.

[Татьяна Бруни, художник из Москвы]:«Даже вот сейчас мы видим Петропавловский собор. Эта архитектура удивительная, изысканная. Вокруг нас в Петербурге окружают изумительные дома, которыми хочется любоваться и это всё запечатлевать на своих холстах».

Петру I требовалась столица на морском побережье – «чтобы гости из других стран могли приплывать к царю по морю, а не преодолевать опасную дорогу до Москвы».

[Лина Коваленко, художник из Новороссийска]:«Я хочу сказать благодарность Петру I, что он создал такой величественный город совместно с зарубежными мастерами. Всё прекрасно: мостики, кораблики. Вот эти здания. Мне повезло! Я хожу по городу, влюбляюсь и пишу!»

Художники – участники проекта «Русская Атлантида» – представят свои работы в культурном центре Святодуховский на территории Александро-Невской лавры. В Петербурге проведут более 200 мероприятий в честь юбилея Петра Великого. 9 июня, в день его рождения, пройдут главные празднества.

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