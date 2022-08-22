Два смертоносных ДТП произошли за один день в Турции. Причём события развивались похоже. Десятки людей погибли..

Более 35 человек погибли за день в двух ДТП в Турции

Два смертоносных ДТП произошли за один день в Турции. Причём события развивались похоже. Десятки людей погибли и десятки пострадали.

Один инцидент был в районе Дерик на юге страны. Там столкнулись три автомобиля. На место аварии приехали сотрудники экстренных служб. Рядом собрались люди. В это время проезжавший мимо грузовик потерял управление и врезался в толпу. Погибли не менее 20 человек, около 30 пострадали, восемь из них находятся в критическом состоянии.

Второй инцидент произошёл на трассе между городами Газиантеп и Низип на юго-востоке Турции. Там на более раннюю аварию приехали спасатели и журналисты. В это время в них врезался автобус.

[Давут Гюль, губернатор провинции Газиантеп]:

«Примерно в 10:45 утра здесь разбился пассажирский автобус. Сюда приехали пожарная команда, медики и другие специалисты. В это время произошла авария с ещё одним автобусом, после чего он проехал метров 200 и сбил спасателей и пострадавших, которые лежали на земле».

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Погибли не менее 16 человек, в том числе трое пожарных, двое медиков и двое журналистов. Ещё 20 человек пострадали.

В связи с инцидентами началось расследование. Двое водителей задержаны.

В Турции уровень безопасности дорожного движения невысокий. В прошлом году в ДТП погибло более 5000 человек.

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