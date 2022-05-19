Неделя моды в Буркина-Фасо: красота несмотря на теракты

Модели на подиуме третьей Недели моды в Уагадугу. Светская жизнь возвращается в столицу Буркина-Фасо, где с..

[Алекс Забсонре, директор Недели моды]:

«Индустрия моды делает всё возможное, чтобы Буркина-Фасо ожила. Это послание надежды. Несмотря ни на что, мы встаем».

Модели на подиуме третьей Недели моды в Уагадугу. Светская жизнь возвращается в столицу Буркина-Фасо, где с начала пандемии общественные мероприятия были под запретом.

Буркина-Фасо на Западе Африки – одна из наименее развитых стран мира. При этом входит в десятку крупнейших мировых экспортеров хлопка.

Страна известна традиционной тканью «фасо дан фани» ручной работы. Это домотканое полотно из хлопка носят и знаменитости.

[Алекс Забсонре, директор Недели моды]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Очень важно, что есть такие люди, как Бейонсе. Благодаря ей можно чаще видеть наши изделия. Также есть дизайнеры, как Стелла Маккартни, которые работают с фасо дан фани».

Перед публикой – работы 35 дизайнеров, отобранных среди 200 претендентов из Западной Африки и Европы. Впервые три четверти участников – местные.

Для них Неделя моды – большая поддержка.

[Джоэл Виньон, дизайнер]:

«С модой в Буркина очень сложно. У нас нет возможности быть замеченными даже внутри страны. Люди не знают о нашем таланте. Женщины часто едут за одеждой в другие страны, потому что не знают, что есть мы».

При этом большой проблемой в Буркина-Фасо остаются атаки со стороны исламистских боевиков. Неделя моды проходит несмотря на опасность.

[Коротими Дао, дизайнер]:

«Из-за проблем с безопасностью мы потеряли треть оборота. Мода сильно изменилась за 20 лет. Раньше наша фасо дан фани была толще, а теперь материал тонкий и более податливый. Но из-за проблем с безопасностью покупают его меньше. Клиенты из Европы больше не приезжают».

Красочное мероприятие продлится четыре дня.

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