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Неделя моды в Буркина-Фасо: красота несмотря на теракты

Неделя моды в Буркина-Фасо: красота несмотря на теракты

Модели на подиуме третьей Недели моды в Уагадугу. Светская жизнь возвращается в столицу Буркина-Фасо, где с..

Дата загрузки: 2022-05-19

Неделя моды в Буркина-Фасо: красота несмотря на теракты
Модели на подиуме третьей Недели моды в Уагадугу. Светская жизнь возвращается в столицу Буркина-Фасо, где с начала пандемии общественные мероприятия были под запретом.

[Алекс Забсонре, директор Недели моды]:
«Индустрия моды делает всё возможное, чтобы Буркина-Фасо ожила. Это послание надежды. Несмотря ни на что, мы встаем».

Буркина-Фасо на Западе Африки – одна из наименее развитых стран мира. При этом входит в десятку крупнейших мировых экспортеров хлопка.

Страна известна традиционной тканью «фасо дан фани» ручной работы. Это домотканое полотно из хлопка носят и знаменитости.

[Алекс Забсонре, директор Недели моды]:

«Очень важно, что есть такие люди, как Бейонсе. Благодаря ей можно чаще видеть наши изделия. Также есть дизайнеры, как Стелла Маккартни, которые работают с фасо дан фани».

Перед публикой – работы 35 дизайнеров, отобранных среди 200 претендентов из Западной Африки и Европы. Впервые три четверти участников – местные.

Для них Неделя моды – большая поддержка.

[Джоэл Виньон, дизайнер]:
«С модой в Буркина очень сложно. У нас нет возможности быть замеченными даже внутри страны. Люди не знают о нашем таланте. Женщины часто едут за одеждой в другие страны, потому что не знают, что есть мы».

При этом большой проблемой в Буркина-Фасо остаются атаки со стороны исламистских боевиков. Неделя моды проходит несмотря на опасность.

[Коротими Дао, дизайнер]:
«Из-за проблем с безопасностью мы потеряли треть оборота. Мода сильно изменилась за 20 лет. Раньше наша фасо дан фани была толще, а теперь материал тонкий и более податливый. Но из-за проблем с безопасностью покупают его меньше. Клиенты из Европы больше не приезжают».

Красочное мероприятие продлится четыре дня.
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