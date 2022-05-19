Неделя моды в Буркина-Фасо: красота несмотря на теракты

Модели на подиуме третьей Недели моды в Уагадугу. Светская жизнь возвращается в столицу Буркина-Фасо, где с..
Дата загрузки: 2022-05-19
[Алекс Забсонре, директор Недели моды]:
«Индустрия моды делает всё возможное, чтобы Буркина-Фасо ожила. Это послание надежды. Несмотря ни на что, мы встаем».
Буркина-Фасо на Западе Африки – одна из наименее развитых стран мира. При этом входит в десятку крупнейших мировых экспортеров хлопка.
Страна известна традиционной тканью «фасо дан фани» ручной работы. Это домотканое полотно из хлопка носят и знаменитости.
[Алекс Забсонре, директор Недели моды]:
«Очень важно, что есть такие люди, как Бейонсе. Благодаря ей можно чаще видеть наши изделия. Также есть дизайнеры, как Стелла Маккартни, которые работают с фасо дан фани».
Перед публикой – работы 35 дизайнеров, отобранных среди 200 претендентов из Западной Африки и Европы. Впервые три четверти участников – местные.
Для них Неделя моды – большая поддержка.
[Джоэл Виньон, дизайнер]:
«С модой в Буркина очень сложно. У нас нет возможности быть замеченными даже внутри страны. Люди не знают о нашем таланте. Женщины часто едут за одеждой в другие страны, потому что не знают, что есть мы».
При этом большой проблемой в Буркина-Фасо остаются атаки со стороны исламистских боевиков. Неделя моды проходит несмотря на опасность.
[Коротими Дао, дизайнер]:
«Из-за проблем с безопасностью мы потеряли треть оборота. Мода сильно изменилась за 20 лет. Раньше наша фасо дан фани была толще, а теперь материал тонкий и более податливый. Но из-за проблем с безопасностью покупают его меньше. Клиенты из Европы больше не приезжают».
Красочное мероприятие продлится четыре дня.
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