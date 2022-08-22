После 30 часов осады освободили отель в Сомали

Сомалийские силы безопасности через 30 часов осады смогли освободить отель в столице Могадишо, захваченный исламистами. Более..

Сомалийские силы безопасности через 30 часов осады смогли освободить отель в столице Могадишо, захваченный исламистами. Более 100 заложников освободили, около 20 человек погибло, ранено – 117.

При этом Министерство здравоохранения говорит, что окончательное число жертв может быть больше.

В освобождении отеля Hayat участвовали элитные подразделения спецназа. Они вели бои с членами вооружённой группировки «Харакат аш-Шабаб», которая в США и ряде других стран причислена к террористическим.

Свидетели говорят, что боевики стреляли по людям, которые пытались бежать к взорванным воротам отеля. Кроме того, одна группа людей побежала на верхний этаж, где их также расстреляли нападавшие, взрорвав при этом лестницу.

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В ходе операции также погибло около десяти спецназовцев.

[Абди Хассан Мохамед, глава полиции Сомали]:

«Сейчас продолжается уборка отеля. Выражаю соболезнования семьям простых граждан и военных, которые погибли. Нам удалось спасти более 106 человек, в том числе детей и женщин».

Отель был популярен среди законодателей и других правительственных чиновников. Это первый подобный инцидент для страны с тех пор, как в мае был избран президент Хасан Шейх Махмуд.

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