После 30 часов осады освободили отель в Сомали

Сомалийские силы безопасности через 30 часов осады смогли освободить отель в столице Могадишо, захваченный исламистами. Более..
Дата загрузки: 2022-08-22
При этом Министерство здравоохранения говорит, что окончательное число жертв может быть больше.
В освобождении отеля Hayat участвовали элитные подразделения спецназа. Они вели бои с членами вооружённой группировки «Харакат аш-Шабаб», которая в США и ряде других стран причислена к террористическим.
Свидетели говорят, что боевики стреляли по людям, которые пытались бежать к взорванным воротам отеля. Кроме того, одна группа людей побежала на верхний этаж, где их также расстреляли нападавшие, взрорвав при этом лестницу.
В ходе операции также погибло около десяти спецназовцев.
[Абди Хассан Мохамед, глава полиции Сомали]:
«Сейчас продолжается уборка отеля. Выражаю соболезнования семьям простых граждан и военных, которые погибли. Нам удалось спасти более 106 человек, в том числе детей и женщин».
Отель был популярен среди законодателей и других правительственных чиновников. Это первый подобный инцидент для страны с тех пор, как в мае был избран президент Хасан Шейх Махмуд.
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