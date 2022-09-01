79-й Венецианский кинофестиваль: кто прошёл по красной дорожке

Политики, актёры, модели и кинематографисты вышли на красную дорожку в Венеции. Здесь открылся старейший в мире..
Дата загрузки: 2022-09-01
Среди гостей – звёзды последнего фильма Ноа Баумбаха «Белый шум». Это Адам Драйвер, Грета Гервиг, Дон Чидл и Джоди Тернер-Смит.
«Белый шум» выбрали в качестве фильма открытия 79-го Венецианского кинофестиваля.
Раздавали автографы и позировали для селфи с поклонниками и другие звёзды. Среди них модель Алессандра Амбросио, звезда «Бриджертонов» Реж-Жан Пейдж и двукратная обладательница премии «Сезар» Мелани Лоран.
Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон вышла на красную дорожку в бледно-голубом платье, а председатель жюри Джулианна Мур блистала в мерцающей накидке.
11-дневное мероприятие соберёт кинематографистов со всего мира, предоставляя неоценимую возможность познакомиться с фильмами небольших экспериментальных компаний. Представят свои картины и гиганты индустрии, такие как Netflix.
[Одри Диван, член жюри кинофестиваля]:
«Очень счастлива вернуться. Во время просмотров испытываю неописуемые эмоции. Чувствую, что это очень важно, и знаю, что такое «Золотой лев», поэтому буду стараться».
79-й фестиваль также проходит в то время, когда кинотеатры пытаются оправиться от пандемии COVID-19. Она поставила под сомнение их финансовую жизнеспособность.
Мероприятие продлится до 10 сентября. Среди 23 фильмов-претендентов выберут обладателя престижной премии «Золотой лев».
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