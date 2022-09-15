Забастовка железнодорожников может стоить экономике США $2 млрд в сутки

Администрация Байдена проводит срочные переговоры, чтобы предотвратить забастовку работников железнодорожного транспорта. Если она начнётся, это может..
Дата загрузки: 2022-09-15
Сейчас министр труда пытается договориться с должностными лицами грузовых железных дорог и профсоюзов. Если у него не получится, то уже в ближайшее время перевозки прекратятся, что нарушит цепи поставок продуктов и топлива. Это также приведёт к росту и без того высокого уровня инфляции.
[Эндрю Уитон, экономист]:
«Забастовка в этом секторе может поднять цены на зерно, на удобрения. Любые товары, которые доставляют по железной дороге, могут подорожать. Никто не хочет, чтобы забастовка помешала и без того хрупкой экономике».
В целом договориться не могут операторы железных дорог и три профсоюза, которые представляют интересы около 60 тысяч рабочих.
Железнодорожники утверждают, что помимо повышения зарплат, им также нужно улучшить условия труда.
[Эндрю Уитон, экономист]:
«Кондукторы и машинисты, которые управляют этими поездами, дежурят 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 52 недели в году, каждый год. Они работают огромное количество часов сверхурочно».
Остановка может заморозить перевозку почти 30% грузов по территории США, ускорить инфляцию, стоить экономике страны до 2 миллиардов долларов в день и спровоцировать лавину транспортных проблем, затрагивающих энергетический, сельскохозяйственный, производственный и розничный секторы.
Между тем, в Сенате США республиканцы представили резолюцию, которая призвана предотвратить возможное закрытие железнодорожных перевозок. Однако пока её только обсуждают.
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