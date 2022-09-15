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Забастовка железнодорожников может стоить экономике США $2 млрд в сутки

Забастовка железнодорожников может стоить экономике США $2 млрд в сутки

Администрация Байдена проводит срочные переговоры, чтобы предотвратить забастовку работников железнодорожного транспорта. Если она начнётся, это может..

Дата загрузки: 2022-09-15

Забастовка железнодорожников может стоить экономике США $2 млрд в сутки
Администрация Байдена проводит срочные переговоры, чтобы предотвратить забастовку работников железнодорожного транспорта. Если она начнётся, это может стать политической проблемой, которая грозит спровоцировать дальнейшие экономические потрясения.

Сейчас министр труда пытается договориться с должностными лицами грузовых железных дорог и профсоюзов. Если у него не получится, то уже в ближайшее время перевозки прекратятся, что нарушит цепи поставок продуктов и топлива. Это также приведёт к росту и без того высокого уровня инфляции.

[Эндрю Уитон, экономист]:
«Забастовка в этом секторе может поднять цены на зерно, на удобрения. Любые товары, которые доставляют по железной дороге, могут подорожать. Никто не хочет, чтобы забастовка помешала и без того хрупкой экономике».

В целом договориться не могут операторы железных дорог и три профсоюза, которые представляют интересы около 60 тысяч рабочих.

Железнодорожники утверждают, что помимо повышения зарплат, им также нужно улучшить условия труда.

[Эндрю Уитон, экономист]:
«Кондукторы и машинисты, которые управляют этими поездами, дежурят 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 52 недели в году, каждый год. Они работают огромное количество часов сверхурочно».

Остановка может заморозить перевозку почти 30% грузов по территории США, ускорить инфляцию, стоить экономике страны до 2 миллиардов долларов в день и спровоцировать лавину транспортных проблем, затрагивающих энергетический, сельскохозяйственный, производственный и розничный секторы.

Между тем, в Сенате США республиканцы представили резолюцию, которая призвана предотвратить возможное закрытие железнодорожных перевозок. Однако пока её только обсуждают.
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