Проработав в России 15 лет, Starbucks уходит

Американская сеть кофеен Starbucks уходит из России. Компания приостановила деятельность ещё в начале марта. Starbucks проработала на российском рынке почти 15 лет.

Руководство компании не предоставило никаких сведений о финансовых последствиях ухода. Известно, что в России было 130 кофеен Starbucks. Доход от них составлял менее одного процента всей прибыли компании.

В российских кофейнях работали 2000 сотрудников. Им продолжат выплачивать зарплату ближайшие полгода.

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Starbucks объявила об уходе примерно через неделю после компании McDonald’s. Она вела бизнес в России более 30 лет. Теперь новым владельцем ресторанов станет предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Заведения общепита возобновят работу уже в июне, но под новым брендом.

[Кристиан Леду, аналитик]:

«McDonald’s очень много вложил в свой бизнес в России. Он также владел российскими ресторанами. Для него всё было намного сложнее (чем для Starbucks), и выручка была больше. Думаю, российские рестораны приносили 9% от общей выручки McDonald’s. Так что для него всё это чувствительнее, чем для Starbucks».

Компания Starbucks была основана в Сиэтле более 50 лет назад. Сейчас под этим брендом работают более 30 тысяч кофеен в 75 странах мира.

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