Стрельба в начальной школе США: погибли 19 детей

Жители американского города Ювалд в штате Техас скорбят по погибшим детям. Накануне здесь в начальной школе..
Дата загрузки: 2022-05-25
Жители американского города Ювалд в штате Техас скорбят по погибшим детям. Накануне здесь в начальной школе в результате стрельбы погибло не менее 19 детей и учительница. Их убил 18-летний ученик этой же школы Сальвадор Рамос. Его застрелили.
Ещё 15 детей находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. 10-летняя девочка – в критическом состоянии. До нападения в школе Рамос также выстрелил в свою бабушку. Сейчас она в реанимации.
Инцидент произошёл за два дня до летних каникул. Теперь учебное заведение закрыто до конца года.
Предварительное расследование показало, что молодой человек действовал один. Его мотивы пока неизвестны.
В школу он приехал на машине. На нём был бронежилет. Он принёс пистолет и полуавтоматическую винтовку AR-15 с магазинами большой ёмкости.
А застрелил его сотрудник пограничной службы США, который в это время находился недалеко от школы и услышал стрельбу. Двое пограничников в результате перестрелки также были ранены.
[Пит Арредондо, глава полиции Ювалда]:
«Мы молимся о всех семьях. Также надеюсь, что вы будете уважать их частную жизнь. На месте преступления продолжается работа. Как только появятся какие-то новости, мы сразу сообщим всем родственникам».
В Ювалде проживает 16 тысяч человек. 80% населения – латиноамериканцы. До границы с Мексикой отсюда – 130 километров.
Подавляющее большинство из 500 учеников школы – испаноязычные.
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