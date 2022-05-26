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Nike не продлит договоры на франшизу в России

Nike не продлит договоры на франшизу в России

Nike не будет продлевать соглашение со своим крупнейшим франчайзи в России – компанией Inventive Retail Group...

Дата загрузки: 2022-05-26

Nike не продлит договоры на франшизу в России
Nike не будет продлевать соглашение со своим крупнейшим франчайзи в России – компанией Inventive Retail Group. Она управляла 37 монобрендовыми магазинами в стране. Девять из них уже не работают.

Как объяснили представители российской компании, американский производитель больше не поставляет ей свои товары. Поэтому магазины закроются, когда будут распроданы остатки.

[Павел, житель Москвы]:
«Для нас как для потребителей спортивных товаров эта ситуация грустная, тяжёлая. Придётся вновь через каких-то челноков покупать. Поэтому приехали под закрытие, вскочить на подножку уходящего поезда, перед спортивным сезоном купить экипировку, чтобы не остаться с босыми ногами».

[Константин, житель Москвы]:

«Два дня назад сын купил кроссовки Nike и костюм Nike. Очень понравилось, он был очень доволен. Наверное, всё-таки будет не хватать этого».

[Андрей, житель Москвы]:
«Мне кажется, импортозамещения у нас никакого не будет. Просто у нас нет возможностей в стране это сделать. Я думаю, дефицит будет, как в 80-х или в начале 90-х».

Компания Nike поставляла спортивную одежду и обувь на российский рынок с 1993 года. Сначала эксклюзивным дистрибьютером была российская компания «Делта-Спорт». В 2003 году Nike открыла дочернюю компанию, через которую стала самостоятельно продвигать свой бренд.

В начале марта этого года американский производитель временно закрыл все принадлежащие ему магазины в России. Работать продолжили только торговые точки независимых партнёров.
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