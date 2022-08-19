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В Новой Зеландии ливни вызвали неожиданные оползни

В Новой Зеландии ливни вызвали неожиданные оползни

В беде оказались жители Новой Зеландии. Несколько дней подряд на острове Южный шли дожди. В результате..

Дата загрузки: 2022-08-19

В Новой Зеландии ливни вызвали неожиданные оползни
В беде оказались жители Новой Зеландии. Несколько дней подряд на острове Южный шли дожди. В результате начались наводнения и оползни.

Для жителей города Нельсон селевые потоки стали полной неожиданностью.

[житель Нельсона]:
«Я как раз был на работе. Позвонила жена. Она сняла видео, как поток идёт с холма. Никогда не видел ничего подобного. Всё произошло за пару минут».

[жительница Нельсона]:

«Очень быстро. Оползень пришёл за две минуты, и мы уже стояли в грязи».

Повреждения значительные. Жителей 230 домов эвакуировали. Дороги закрыты.

[жительница Нельсона]:
«Сердце разрывается. Поток прошёл через весь дом, я хлюпаю грязью везде. Машина, похоже, тоже пойдёт в утиль. Каноэ уцелело, это здорово. Но грязь даже в ванне».

За сутки здесь выпало более 300 миллиметров осадков. И метеорологи предупреждают, что дожди продолжатся.
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