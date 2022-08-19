В Новой Зеландии ливни вызвали неожиданные оползни

В беде оказались жители Новой Зеландии. Несколько дней подряд на острове Южный шли дожди. В результате..
Дата загрузки: 2022-08-19
Для жителей города Нельсон селевые потоки стали полной неожиданностью.
[житель Нельсона]:
«Я как раз был на работе. Позвонила жена. Она сняла видео, как поток идёт с холма. Никогда не видел ничего подобного. Всё произошло за пару минут».
[жительница Нельсона]:
«Очень быстро. Оползень пришёл за две минуты, и мы уже стояли в грязи».
Повреждения значительные. Жителей 230 домов эвакуировали. Дороги закрыты.
[жительница Нельсона]:
«Сердце разрывается. Поток прошёл через весь дом, я хлюпаю грязью везде. Машина, похоже, тоже пойдёт в утиль. Каноэ уцелело, это здорово. Но грязь даже в ванне».
За сутки здесь выпало более 300 миллиметров осадков. И метеорологи предупреждают, что дожди продолжатся.
Короткая ссылка на эту страницу: