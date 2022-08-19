В Новой Зеландии ливни вызвали неожиданные оползни

В беде оказались жители Новой Зеландии. Несколько дней подряд на острове Южный шли дожди. В результате начались наводнения и оползни.

Для жителей города Нельсон селевые потоки стали полной неожиданностью.

[житель Нельсона]:

«Я как раз был на работе. Позвонила жена. Она сняла видео, как поток идёт с холма. Никогда не видел ничего подобного. Всё произошло за пару минут».

[жительница Нельсона]:

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«Очень быстро. Оползень пришёл за две минуты, и мы уже стояли в грязи».