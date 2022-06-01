53-я Неделя моды проходит в Сан-Паулу

В Сан-Паулу проходит 53-я Неделя моды. Это крупнейший модный показ в Латинской Америке. На подиуме демонстрируют..

В Сан-Паулу проходит 53-я Неделя моды. Это крупнейший модный показ в Латинской Америке. На подиуме демонстрируют последние тенденции бразильского стиля.

В день открытия свою коллекцию представил бразильский дизайнер с польско-румынскими корнями Александр Херчкович. Его бренд A la Garconne («А ла Гарсоне») пользуется популярностью у молодёжи.

[зрительница]:

«Как обычно, Александр нас не разочаровал. Показ просто сенсационный. Много внимания уделено обуви. В образах смесь спортивной моды и гламура».

Александр Херчкович начал учиться шить и создавать модели одежды в десять лет. Азы мастерства почерпнул у мамы. В 90-х годах его наряды считались у бразильской молодёжи образцом стиля.

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Помимо Сан-Паулу, бразильский дизайнер участвует в показах мод в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Его одежду продают в США, Канаде, Австралии, а также в странах Европы. Недавно его магазин открылся и в Токио.

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