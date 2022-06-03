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Почему старшеклассник пришёл на выпускной с прабабушкой

Почему старшеклассник пришёл на выпускной с прабабушкой
Почему старшеклассник пришёл на выпускной с прабабушкой

Старшеклассник Дакота Волан решил не идти на выпускной вечер, поскольку не встретил девушку, которую хотел бы пригласить. Он сказал об этом родителям. Тогда отец предложил сыну пригласить на вечер 92-летнюю прабабушку

.Дакоте идея понравилась, и он придумал план приглашения на вечер. «У меня есть старый пикап, который подарила мне прабабушка. Это Ford 1985 года. Я решил поехать на нём, прикрепив плакат», – рассказал Дакота. На плакате он написал: «Могу ли я отвезти тебя на выпускной на старом пикапе?»
Увидев приглашение, бабушка с радостью согласилась. Прабабушка Мэделин Миллер не помнит, проводились ли выпускные вечера в прежние времена. У неё было 14 братьев и сестёр. Отец болел, поэтому она бросила школу, чтобы помогать семье.
На выпускном вечере пара была в центре внимания. Когда Дакота и Мэделин танцевали, у многих на глаза навернулись слёзы. «Я шла с правнуком, слушала музыку, а пока мы шли люди аплодировали, приветствуя нас», – рассказала Мэделин. «Я чувствовала себя королевой бала», – добавила она.

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