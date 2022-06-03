Германия субсидирует общественный транспорт и снизила налоги на топливо

Рекордная инфляция заставила немецкое правительство продумывать меры, чтобы сократить экономическое давление на граждан. Так, с 1..
Дата загрузки: 2022-06-03
Так, с 1 июня жители страны смогут купить месячный проездной на любой вид общественного транспорта за 9 евро.
Большинство пассажиров поездов поддерживают инициативу.
[пассажирка]:
«Прекрасно, хорошая идея. Но поскольку мы живём в сельской местности, невозможно перемещаться вот так. Нужна машина».
[пассажирка]:
«Я думаю, что это хорошо, потому что теперь я говорю себе, что каждую неделю буду куда-нибудь ездить и смотреть всё, что захочу».
Впрочем, некоторые переживают, что из-за дешёвых билетов начнётся наплыв пассажиров.
[пассажирка]:
«Немецкая железная дорога заявила, что не сможет добавить поездов. По крайней мере, не столько, сколько может понадобиться. Я немного боюсь, что летом мы захотим куда-то поехать, но не сможем, потому что поезда переполнены».
Чтобы сдержать цены, немецкое правительство также сократило налоги на топливо. Теперь заправки снижают цены.
[клиент заправки]:
«Стало на 20 центов меньше. Намного дешевле и разница ощущается».
[клиент заправки]:
«Хорошо, дешевле и это заметно. Но цены ещё до этого выросли. Теперь их снизили, так что толку мало».
[клиент заправки]:
«Пока ничего не заметил. На прошлой неделе заправлялся дизелем по евро 91 цент за литр. Сегодня дизель стоит евро 97 центов».
Меры правительства рассчитаны на три летних месяца. Отметим, что в мае инфляция в Германии достигла 8,7% в годовом исчислении. Это выше, чем предсказывали экономисты, и в целом – исторический рекорд.
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