Германия субсидирует общественный транспорт и снизила налоги на топливо

Рекордная инфляция заставила немецкое правительство продумывать меры, чтобы сократить экономическое давление на граждан. Так, с 1..

Рекордная инфляция заставила немецкое правительство продумывать меры, чтобы сократить экономическое давление на граждан.

Так, с 1 июня жители страны смогут купить месячный проездной на любой вид общественного транспорта за 9 евро.

Большинство пассажиров поездов поддерживают инициативу.

[пассажирка]:

«Прекрасно, хорошая идея. Но поскольку мы живём в сельской местности, невозможно перемещаться вот так. Нужна машина». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я думаю, что это хорошо, потому что теперь я говорю себе, что каждую неделю буду куда-нибудь ездить и смотреть всё, что захочу».

Впрочем, некоторые переживают, что из-за дешёвых билетов начнётся наплыв пассажиров.

[пассажирка]:

«Немецкая железная дорога заявила, что не сможет добавить поездов. По крайней мере, не столько, сколько может понадобиться. Я немного боюсь, что летом мы захотим куда-то поехать, но не сможем, потому что поезда переполнены».

Чтобы сдержать цены, немецкое правительство также сократило налоги на топливо. Теперь заправки снижают цены.

[клиент заправки]:

«Стало на 20 центов меньше. Намного дешевле и разница ощущается». [клиент заправки]:

«Хорошо, дешевле и это заметно. Но цены ещё до этого выросли. Теперь их снизили, так что толку мало». [клиент заправки]:

«Пока ничего не заметил. На прошлой неделе заправлялся дизелем по евро 91 цент за литр. Сегодня дизель стоит евро 97 центов».

Меры правительства рассчитаны на три летних месяца. Отметим, что в мае инфляция в Германии достигла 8,7% в годовом исчислении. Это выше, чем предсказывали экономисты, и в целом – исторический рекорд.

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