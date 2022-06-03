Amnesty International: 18 человек погибли в тюрьмах Сальвадора с конца марта

Не менее 18 человек умерли в тюрьмах Сальвадора с тех пор, как два месяца назад в..
Дата загрузки: 2022-06-03
Правительство президента Найиба Букеле ввело режим ЧП после того, как в конце марта за один день было убито более 60 человек. Это самый высокий показатель за последние 20 лет.
На днях Букеле заявил, что власти близки к победе в войне с бандами. При этом главы других стран и международные организации критикуют сальвадорское правительство за злоупотребление властью и нарушения прав человека.
В новом докладе Amnesty International говорится, что в Сальвадоре произвольно арестовывают людей без соблюдения надлежащих правовых процедур. Также с задержанными жестоко обращаются и пытают.
[Эрика Гевара Росас, сотрудница организации Amnesty International]:
«Ситуация в этой стране критическая. По официальным данным, за два с небольшим месяца были задержаны, в основном произвольно, 36 тысяч человек, включая несовершеннолетних».
В середине мая агентство Reuters сообщало, что во время режима ЧП сальвадорская полиция, чтобы выполнить квоты на аресты, задержала десятки невиновных людей, причислив их к бандитам.
В Amnesty International заявили, что правительству Сальвадора может грозить международная уголовная ответственность за такую политику.
Во время гражданской войны в Сальвадоре с 79-го по 92-й год начался разгул преступности. По оценкам властей, в преступных группировках сейчас состоят более 70 тысяч человек.
Согласно данным многочисленных опросов, 70% сальвадорцев поддерживают нынешние меры правительства. При этом, по словам правозащитников, родственники незаконно арестованных боятся сообщать о нарушениях и требовать расследования, опасаясь репрессий со стороны властей.
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