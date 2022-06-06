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Неожиданный снегопад застал боливийцев врасплох

Неожиданный снегопад застал боливийцев врасплох

Неожиданный снегопад застал врасплох жителей боливийского высокогорного мегаполиса Эль-Альто. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов..

Дата загрузки: 2022-06-06

Неожиданный снегопад застал боливийцев врасплох

Неожиданный снегопад застал врасплох жителей боливийского высокогорного мегаполиса Эль-Альто. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов по Цельсию и стала самой низкой для этого периода за последние 24 года.

В Эль-Альто обычно самые холодные дни приходятся на конец июня – начало июля. При этом снег выпадает редко.

[жительница Эль-Альто]:
«Холод пришёл раньше времени. Слишком холодно, и дети простывают».

[жительница Эль-Альто]:
«В это время снега не должно быть. Сейчас фермеры делают чуньо (сушёный картофель), и продукт может испортиться. (Снег) нам не на пользу».

Эль-Альто – самый высоко расположенный мегаполис мира. Здесь преобладает горный умеренный климат. Летом не бывает жары, а зимой – сильных морозов. Обычно в зимние месяцы температура плюсовая, но иногда опускается до минус пяти-шести градусов. При этом зимы чаще всего сухие. Снег выпадает в среднем семь дней в году.

 
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