Неожиданный снегопад застал боливийцев врасплох

Неожиданный снегопад застал врасплох жителей боливийского высокогорного мегаполиса Эль-Альто. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов по Цельсию и стала самой низкой для этого периода за последние 24 года.

В Эль-Альто обычно самые холодные дни приходятся на конец июня – начало июля. При этом снег выпадает редко.

[жительница Эль-Альто]:

«Холод пришёл раньше времени. Слишком холодно, и дети простывают». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [жительница Эль-Альто]:

«В это время снега не должно быть. Сейчас фермеры делают чуньо (сушёный картофель), и продукт может испортиться. (Снег) нам не на пользу».

Эль-Альто – самый высоко расположенный мегаполис мира. Здесь преобладает горный умеренный климат. Летом не бывает жары, а зимой – сильных морозов. Обычно в зимние месяцы температура плюсовая, но иногда опускается до минус пяти-шести градусов. При этом зимы чаще всего сухие. Снег выпадает в среднем семь дней в году.



Короткая ссылка на эту страницу: