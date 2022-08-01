В Турции лесной пожар перекинулся на отель. Он также угрожает жилым районам. Это кадры из приморского..

В Турции лесной пожар перекинулся на отель. Он также угрожает жилым районам. Это кадры из приморского городка Ичмелер недалеко от Мармариса на юго-западе страны. Популярное туристическое место.

Пламя пытаются потушить и с земли, и с воздуха. Часть залива, где самолёты и вертолёты набирают воду, закрыли для движения судов. Работу осложняют сорокоградусная жара и сильный ветер.

Турки опасаются повторения прошлогодних лесных пожаров, которые бушевали по всему региону. Они стали самыми сильными для страны за всю историю наблюдений.

Не прекращаются пожары и в странах Европы.

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Это Португалия. Муниципалитет Мафра в 33 километрах от Лиссабона. Здесь власти закрыли несколько дорог и эвакуировали дом престарелых. Многие жители в страхе покидают свои дома. Дым от пожара видно и из центра Лиссабона. В стране есть ещё несколько очагов возгорания, которые пытаются взять под контроль. В борьбе с огнём задействовано более тысячи пожарных.

А это Италия. Здесь несколько пожаров полыхают в Гориции, Калабрии и Сардинии.

В Испании огнём частично охвачена провинция Толедо. Жителей нескольких городов пришлось эвакуироваться, а в некоторых ввели комендантский час. Людям запретили выходить на улицы, поскольку всё в дыму.

Пожары этого года в Испании считаются худшими за последние десять лет. Они уже выжгли 90 тысяч гектаров территории.

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