Пожар подбирается к популярному курорту Водице в Хорватии

Хорватские пожарные ведут ожесточённый бой с огнём. Они сдерживают пламя всего в нескольких километрах от популярного..

Хорватские пожарные ведут ожесточённый бой с огнём. Они сдерживают пламя всего в нескольких километрах от популярного курорта Водице на побережье Адриатического моря.

За ночь пожар добрался до главной магистрали. Сгорели несколько домов, но серьёзного ущерба удалось избежать. Рядом с Водице эвакуировали жителей деревень.

[Иван Бегич, командир пожарной части Водице]:

«Это последняя линия обороны, где ещё можно спасти город Водице. Пока всё идёт успешно, но что будет позже, не знаю. Многое зависит от погоды, а она не очень хорошая».

Сдерживают огонь сотни пожарных.

[Анте Цукров, мэр Водице]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это масштабный пожар. По нашим оценкам, горит несколько сотен гектаров земли. Бой продолжается, пожарным помогают местные жители и даже футбольные болельщики. Эта ночь для нас очень долгая и трудная».

В исторической области Далмация в общей сложности зафиксированы три крупных пожара. Сообщений о жертвах или пострадавших не было. Сгорели не менее 20 домов.

[Арндт Дресте, житель Хорватии]:

«Я купил этот дом в январе и живу здесь. Перед этим продал всё имущество в Германии. Вот тут я жил, прямо в этом месте. Не знаю, что будет дальше». [Натали Милияк, жительница Хорватии]:

«У меня всё сгорело на втором этаже, есть и другие повреждения по всему дому. Сгорели оконные рамы и ставни».

Пожары в Хорватии начались на этой неделе. Сначала загорелся кустарник недалеко от городов Задар и Шибеник, потом огонь охватил леса.

С пожарами также борются в Португалии, Испании, Турции и во Франции. Стихийные бедствия начались на фоне аномально высокой температуры. При этом синоптики обещают, что жара будет усиливаться в большей части Европы.

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