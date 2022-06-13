Как проводят время дикая утка и собака

Утка Даффи жила в пруду за домом Эвана Хастинга. Птица вела уединённую жизнь, пока не познакомилась псом Макги.

«Я думаю, что утке просто стало одиноко, и она начала приставать к Макги, а потом они стали лучшими друзьями», – рассказал Эван. Теперь они стали неразлучны. Элван говорит, что Макги «замечательный дружелюбный пёс, в котором нет ни одной злой косточки».

Даффи постоянно пытается привлечь к себе внимание Макги. Пёс терпелив ко всем выходкам утки. Даже разрешает есть корм из своей миски. Обычно большую часть дня пёс лежит на траве, а утка сидит на спине друга.

Вечером друзья плавают в пруду в течение двух часов. Когда Даффи устаёт, то забирается на спину псу, чтобы с ним доплыть до берега.