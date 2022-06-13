В России рестораны McDonald’s открылись под новым брендом

Без золотых арок и приставки «Мак». На Пушкинской площади в Москве открылся ресторан новой сети «Вкусно..

Без золотых арок и приставки «Мак». На Пушкинской площади в Москве открылся ресторан новой сети «Вкусно – и точка», которая пришла на смену McDonald’s. Ко входу выстроилась большая очередь. Но её не сравнить с той, что была в 90-м.

В меню больше не будет «Биг Мака» и мороженого «МакФлурри», поскольку они считаются визитной карточкой американского бренда.

Это даже вызвало протест у одного из поклонников McDonald’s. Неизвестный молодой человек сорвал торжественную часть открытия, развернув плакат с надписью «Верните Биг Мак».

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Цены в новом ресторане выросли примерно на 10%. Меню неполное, что объясняют проблемами с логистикой. Вместо напитков Coca-Cola – лимонады от «Черноголовки». Но состав блюд почти прежний. Упаковка и стаканы пока без логотипа.

[гостья ресторана]:

«Здесь всё очень просто замечательно, вкусно, весело, чисто, аккуратно, и главное, что неизменного качества. Как я была в первый день 32 года назад, за 32 года ничего хуже не стало. А в нашей стране это удивительно».

Между тем владелец новой сети ресторанов Александр Говор обещает найти замену «Биг Маку».

[Александр Говор, владелец ресторанов «Вкусно – и точка»]:

«Мы найдём аналог в России, мы обязательно сделаем что-то похожее. Может быть, хуже, лучше маленько, но, по крайней мере, хуже мы не будем стараться. Будем стараться сделать лучше, чтобы это блюдо понравилось нашим посетителям».

Новый логотип уже вызвал нарекание у критиков. По их словам, он похож на логотип отелей Marriott. Также многим не понравилось название. Маркетологи считают, что оно не приживётся, поскольку слишком длинное.

В Москве работают уже 15 ресторанов «Вкусно – и точка». К концу июня по всей России откроется 200 точек, а к концу лета будут работать все 850. Нынешний владелец сети обещает в этом году инвестировать в бизнес семь миллиардов рублей. Он также планирует со временем довести количество ресторанов до тысячи.

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