Лесной пожар под Лос-Анджелесом: жителям сказали уезжать

В США к северо-востоку от Лос-Анджелеса разгорелся лесной пожар. Огонь движется в сторону жилых районов. Жители..

В США к северо-востоку от Лос-Анджелеса разгорелся лесной пожар. Огонь движется в сторону жилых районов. Жители нескольких населённых пунктов получили предписание эвакуироваться.

Пожар начался в субботу вечером в Национальном заповеднике Анджелес. Он получил название Sheep Fire, дословно – овечий пожар. Он уже выжег около 400 гектаров растительности в горах Сан-Гебриел.

Этот пожар тушить очень сложно – он распространяется в выжженных солнцем густых зарослях на крутых склонах. Пламя раздувает сильный ветер. В борьбе с огнём участвуют около 700 пожарных. Сдержать его удалось пока лишь на 5%.

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Эвакуироваться сказали жителям горнолыжного курорта Райтвуд с населением 4,5 тысячи человек, а также людям, живущим вдоль Highway 2.

О человеческих жертвах пока не сообщалось, о сожжённых зданиях – тоже, однако огонь оборвал линии электропередачи.

В городе Сан-Бернардино открыли эвакуационный центр для домашних животных и мелкого скота.

Калифорния, как и весь юго-запад США, страдает от сильнейшей засухи. Разрушительные лесные пожары вспыхивают здесь последние несколько лет.

В минувшие выходные эвакуироваться пришлось и жителям Аризоны. Там близ города Флагстафф также разгорелся лесной пожар.

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