Это не совсем обычный секонд-хенд. Вместо одежды этот магазин на северо-западе австралийской Аделаиды продаёт строительные материалы..

Магазин с дешёвыми стройматериалами открылся в Австралии

Это не совсем обычный секонд-хенд. Вместо одежды этот магазин на северо-западе австралийской Аделаиды продаёт строительные материалы со скидкой: старые и новые.

Его открыла благотворительная организация Habitat for Humanity. Посетители могут найти всё: от полок и светильников до сантехники и мебели. Обычно все товары вдвое дешевле розничной цены.

[Дебби Ричардсон, посетительница]:

«Очень удивлена тем, насколько здесь всё дёшево. Это возможность купить то, на что иначе пришлось бы копить».

Инициативу готовили 15 лет.

[Луиза Хей, представительница Habitat for Humanity Australia]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Организация уже построила более 40 домов и квартир для жителей Южной Австралии.

При этом доступ в магазин открыт для всех, независимо от их дохода.

Многие из новых товаров – это остатки со строительных площадок. Также некоторые жертвуют предприятия, где скопились избыточные запасы.

[Дебби Ричардсон, посетительница]:

«Деньги идут на дома для людей. Также собирают вещи со свалок, которые пригодятся в домах».

В ближайшее время подобные магазины также откроют в штате Виктория.

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