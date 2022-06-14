Магазин с дешёвыми стройматериалами открылся в Австралии

Это не совсем обычный секонд-хенд. Вместо одежды этот магазин на северо-западе австралийской Аделаиды продаёт строительные материалы..
Дата загрузки: 2022-06-14
Его открыла благотворительная организация Habitat for Humanity. Посетители могут найти всё: от полок и светильников до сантехники и мебели. Обычно все товары вдвое дешевле розничной цены.
[Дебби Ричардсон, посетительница]:
«Очень удивлена тем, насколько здесь всё дёшево. Это возможность купить то, на что иначе пришлось бы копить».
Инициативу готовили 15 лет.
[Луиза Хей, представительница Habitat for Humanity Australia]:
«Деньги, которые мы собираем, пойдут обратно в наши программы. Их пустят на строительство домов и квартир для бедных».
Организация уже построила более 40 домов и квартир для жителей Южной Австралии.
При этом доступ в магазин открыт для всех, независимо от их дохода.
Многие из новых товаров – это остатки со строительных площадок. Также некоторые жертвуют предприятия, где скопились избыточные запасы.
[Дебби Ричардсон, посетительница]:
«Деньги идут на дома для людей. Также собирают вещи со свалок, которые пригодятся в домах».
В ближайшее время подобные магазины также откроют в штате Виктория.
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