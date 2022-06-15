«Дикую» реку Албании хотят сделать заповедной

Вьоса – одна из последних «диких» рек Европы. То есть на ней и её притоках нет..

Вьоса – одна из последних «диких» рек Европы. То есть на ней и её притоках нет гидроэлектростанций. Однако в последние годы нависла угроза их строительства. Несколько лет назад актёр и защитник природы Леонардо Ди Каприо обратил на это внимание общественности.

Вьоса протекает по Греции и Албании и впадает в Адриатическое море. Большая часть реки находится на албанской территории.

[Бесьяна Гури, сотрудница организации «Эко Албания]:

«Запланировано строительство 45 гидроэлектростанций по всему бассейну Вьосы. Бенце и Шушице – два основных притока, и там тоже хотят строить гидроэлектростанции».

В прошлом году жители Албании и 20 природозащитных организаций призвали правительство страны объявить реку национальным парком. В бассейне Вьосы обитают 200 видов птиц. Многие из них редкие, а некоторым угрожает вымирание. Плотины могут разрушить целую экосистему.

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Кроме того, без воды останутся поля и пастбища. А это значит, что люди не смогут заниматься сельским хозяйством и скотоводством.

[житель Албании]:

«Если эту природную красоту разрушат, мы один за другим будем покидать эти места. Но если здесь строить отели и курорты, привлекая туристов, экономика будет развиваться».

Правительство страны, наконец, откликнулось на призыв создать заповедник. На днях глава Министерства по охране окружающей среды Албании подписал «Меморандум о взаимопонимании» с директором компании Patagonia. Она уже несколько десятилетий вносит вклад в сохранение природы по всему миру.

[Эди Рама, премьер-министр Албании]:

«У организации Patagonia есть то, что нам нужно больше всего. Это знания и опыт в такой области, как защита природы посредством создания заповедников. Это кажется простым, но, на самом деле, это сложная задача».

Вьоса наиболее полноводна с октября по май, а летом мельчает. В реке обитает 18 видов рыбы, и пять из них живут и в албанской, и греческой частях.

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