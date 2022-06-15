Некого нанимать: в Малайзии не хватает рабочих-мигрантов

Владелец пальмовой плантации малазиец Мохд Шарул прогуливается среди рядов своих деревьев. Из спелых плодов он производит..

[Мохд Шарул, владелец пальмовой плантации]:

«Раньше мы собирали дважды в месяц. Но теперь период увеличился до 21 дня, или раз в месяц. То есть урожайность сократилась на 30-40%».

Владелец пальмовой плантации малазиец Мохд Шарул прогуливается среди рядов своих деревьев. Из спелых плодов он производит пальмовое масло. Правда, сейчас у него остался только один рабочий, который может собирать урожай.

Шарул говорит, что нужно облегчить правила для иностранных рабочих-мигрантов, в частности из Индонезии.

[Мохд Шарул, владелец пальмовой плантации]:

«Что касается объёма фруктов, то пока мы собираем по 200-250 тонн. Если бы было больше работников, то собрали бы 300 тонн или больше».

Другие владельцы пальмовых плантаций в Малайзии сталкиваются с той же проблемой. Рабочей силы не хватает по всей стране.

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[Ари Рохман Гасиман, работник плантации]:

«Проблема в том, что я очень устаю. Я единственный рабочий, больше никого нет, кроме меня».

На плантациях и стройках Малайзии не хватает миллиона 200 тысяч рабочих. И дефицит живой силы растёт с каждым днём.

[Арина Наджва Ахмад Саид, аналитик]:

«Ассоциация производителей пальмового масла уже сказала, что доходы фермеров могут сократиться на 5-10%. Если прибавить к этому перебои с поставками, повышенный международный спрос, частично из-за запрета на экспорт в Индонезии, думаю, Малайзия потеряет много прибыли».

Малайзия – второй по объёмам поставщик пальмового масла в мире. Однако она полагается на труд миллионов рабочих-мигрантов. Иностранцы также зачастую работают на самых разных производствах: от сборки полупроводниковых чипов до выпуска медицинских перчаток.

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