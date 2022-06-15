Некого нанимать: в Малайзии не хватает рабочих-мигрантов

Владелец пальмовой плантации малазиец Мохд Шарул прогуливается среди рядов своих деревьев. Из спелых плодов он производит..
Дата загрузки: 2022-06-15
[Мохд Шарул, владелец пальмовой плантации]:
«Раньше мы собирали дважды в месяц. Но теперь период увеличился до 21 дня, или раз в месяц. То есть урожайность сократилась на 30-40%».
Шарул говорит, что нужно облегчить правила для иностранных рабочих-мигрантов, в частности из Индонезии.
[Мохд Шарул, владелец пальмовой плантации]:
«Что касается объёма фруктов, то пока мы собираем по 200-250 тонн. Если бы было больше работников, то собрали бы 300 тонн или больше».
Другие владельцы пальмовых плантаций в Малайзии сталкиваются с той же проблемой. Рабочей силы не хватает по всей стране.
[Ари Рохман Гасиман, работник плантации]:
«Проблема в том, что я очень устаю. Я единственный рабочий, больше никого нет, кроме меня».
На плантациях и стройках Малайзии не хватает миллиона 200 тысяч рабочих. И дефицит живой силы растёт с каждым днём.
[Арина Наджва Ахмад Саид, аналитик]:
«Ассоциация производителей пальмового масла уже сказала, что доходы фермеров могут сократиться на 5-10%. Если прибавить к этому перебои с поставками, повышенный международный спрос, частично из-за запрета на экспорт в Индонезии, думаю, Малайзия потеряет много прибыли».
Малайзия – второй по объёмам поставщик пальмового масла в мире. Однако она полагается на труд миллионов рабочих-мигрантов. Иностранцы также зачастую работают на самых разных производствах: от сборки полупроводниковых чипов до выпуска медицинских перчаток.
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