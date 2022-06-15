Кахетинский шоти – гордость Грузии

Соблазнительный аромат свежего хлеба – одна из визитных карточек Тбилиси. В тихих переулках прячутся небольшие пекарни...
Дата загрузки: 2022-06-15
Часто в такой пекарне – всего один работник. Процесс требует большой ловкости, почти акробатической. Но 50-летнему Шалве не привыкать. Печёт хлеб уже 18 лет.
Начинает ещё до восхода солнца. Рецепт неизменен: вода, мука, соль и дрожжи. Он происходит из региона Кахети, что примерно в 100 километрах восточнее Тбилиси.
Саблеобразная форма тоже неслучайна. Такой хлеб легко пропекается и быстро остывает, оставаясь мягким ещё несколько дней. Кахетинские воины брали его в военные походы.
Печь тонэ – это колодец, врытый в землю и выложенный глиняным кирпичом. Нагревается от электричества. Когда-то было сложнее – ещё 10 лет назад Шалва топил такую печь дровами. Электрический аналог – меньше и экологичнее.
Шалва выпекает по семь партий, в каждой – по 45 буханок. Хлеб печётся около получаса.
Итого – более 300 шоти в день. Такой хлеб любят местные жители, и, конечно же, спешат попробовать туристы.
[Павел, покупатель]:
«В Тбилиси мне нравится то, что можно просто взять кусок такого хлеба, пока он тёплый, добавить немного сыра или масла. И больше ничего не нужно».
[Джером, покупатель]:
«Он хрустящий, свежевыпеченный. Поэтому он такой вкусный. Очень вкусный. Нет ничего лучше грузинского хлеба».
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