Соблазнительный аромат свежего хлеба – одна из визитных карточек Тбилиси. В тихих переулках прячутся небольшие пекарни. Здесь выпекают кахетинский шоти – гордость Грузии.

Часто в такой пекарне – всего один работник. Процесс требует большой ловкости, почти акробатической. Но 50-летнему Шалве не привыкать. Печёт хлеб уже 18 лет.

Начинает ещё до восхода солнца. Рецепт неизменен: вода, мука, соль и дрожжи. Он происходит из региона Кахети, что примерно в 100 километрах восточнее Тбилиси.

Саблеобразная форма тоже неслучайна. Такой хлеб легко пропекается и быстро остывает, оставаясь мягким ещё несколько дней. Кахетинские воины брали его в военные походы.

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Печь тонэ – это колодец, врытый в землю и выложенный глиняным кирпичом. Нагревается от электричества. Когда-то было сложнее – ещё 10 лет назад Шалва топил такую печь дровами. Электрический аналог – меньше и экологичнее.

Шалва выпекает по семь партий, в каждой – по 45 буханок. Хлеб печётся около получаса.

Итого – более 300 шоти в день. Такой хлеб любят местные жители, и, конечно же, спешат попробовать туристы.

[Павел, покупатель]:

«В Тбилиси мне нравится то, что можно просто взять кусок такого хлеба, пока он тёплый, добавить немного сыра или масла. И больше ничего не нужно». [Джером, покупатель]:

«Он хрустящий, свежевыпеченный. Поэтому он такой вкусный. Очень вкусный. Нет ничего лучше грузинского хлеба».

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