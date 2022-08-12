В вашингтонском клубе рыбалки и охоты будто попадаешь в машину времени. В конец XIX века посетителей..

Герои вестерна с настоящим оружием: как ковбои стреляли в Вашингтоне

[Майк Перин, участник]:

«Мы используем ружья, популярные в 1873 году, или их копии. Это международный вид спорта, мы выступаем буквально по всему миру».

В вашингтонском клубе рыбалки и охоты будто попадаешь в машину времени. В конец XIX века посетителей переносит соревнование по ковбойской стрельбе. Причём используют настоящее огнестрельное оружие.

Майк Перин – полицейский в отставке. Благодаря ковбойским соревнованиям последние 30 лет путешествует по миру с женой. С сожалением отмечает, что любителей американской истории с годами становится всё меньше.

[Майк Перин, участник]:

«Поколение, выросшее на этом, уходит. Новое поколение, молодёжь, не интересуется вестернами. Мы теряем нашу базу людей».

Единственный юный участник – 10-летний Брэкстон. Соревноваться ему не с кем, поэтому призовые места в детской категории всегда за ним. Но внимание отца и настоящее ружьё в руках, увлекает.

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[Брэкстон Пуриан, участник]:

«Это было в разгар COVID. Папа не хотел, чтобы я весь день сидел на диване и играл в видеоигры, он пошел искать, чем бы заняться, и увидел, как стреляют ковбои. Мы оба решили, что это круто».

Настоящие ковбои ценят анонимность. Часто соперника знают лишь по псевдониму. Страсть к исторической реконструкции – единственное, что объединяет этих людей.

[Терри Перин, участница]:

«Мы не знаем их настоящих имён. Не знаем, чем они зарабатывают на жизнь, есть ли у них дети, потому что сюда приходят ради нашего общего интереса, нашей истории».

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