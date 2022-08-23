Фестиваль манго проходит на северо-востоке Египта

Этот парад посвящён лишь одному плоду – манго. В провинции Исмаилия на северо-востоке Египта такой фестиваль..

Этот парад посвящён лишь одному плоду – манго.

В провинции Исмаилия на северо-востоке Египта такой фестиваль организовали впервые. Регион считается центром производства манго в стране. Здесь идеально сочетаются почва и климатические условия.

Впрочем, в последние несколько лет природные катаклизмы сократили урожаи.

[посетитель фестиваля]:

«В регионе Исмаилия была плохая погода, что негативно сказалось на урожайности манго. Собирали очень мало, и цены подскочили. Но, слава Богу, в этом году холодная зима помогла снова нарастить объёмы производства».

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Фестиваль включает парад мотоциклов Harley Davidson, выступление музыкальных групп и катание на роликах.

[посетительница фестиваля]:

«Я фанатка манго, очень его люблю. Когда я услышала, что пройдёт фестиваль манго, я сразу пришла. Праздник впервые проводят в Исмаилии. Я узнала, что пройдут разные шествия, поэтому решила принять участие».

Фестиваль призван сделать манго ещё популярнее среди населения, а также привлечь туристов. Кроме того, организаторы надеются увеличить инвестиции в отрасль и создать больше плантаций, чтобы нарастить экспорт.

На этот регион приходится треть производства манго в Египте. Сегодня посевная площадь превышает 35 тысяч гектаров.

[посетитель фестиваля]:

«Мы довольны фестивалем манго, который проводится впервые. Как можно называться манговой провинцией и не проводить такие фестивали? Вот почему мы рады, что праздник организовали».

В целом за последние три года объём экспорта сельскохозяйственной продукции региона составил миллиард 400 миллионов долларов.

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