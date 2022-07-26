Стаи медуз выгнали туристов с израильских пляжей

Стаи медуз оккупировали побережье Израиля, снова отпугнув туристов. Из-за этих морских существ страна теряет около десяти..
Дата загрузки: 2022-07-26
Стаи медуз оккупировали побережье Израиля, снова отпугнув туристов. Из-за этих морских существ страна теряет около десяти миллионов долларов в год. Кроме того, они мешают работе электростанций и опреснительных установок, а также рыболовству.
[Гай Лавиан, сотрудник Управления природы и парков Израиля]:
«Мы видим всё больше медуз. Они приплыли из Красного моря в Средиземное и наносят нам реальный ущерб».
Медузы приплыли в Средиземное море по искусственному каналу. Они конкурируют с другими морскими обитателями за пищу и территорию. Учёные считают, что чрезмерный вылов рыбы помог медузам переломить ситуацию в свою пользу. Также этих существ привлекают сельскохозяйственные удобрения, которые стекают в воду с полей.
Сейчас в Средиземном море обитает 17 видов медуз, но большинство неядовитые. Эти морские существа на 98% состоят из воды и не имеют скелета. Даже самые большие медузы не могут противостоять течению, поэтому считаются планктоном.
«Сезон медуз» на средиземноморском побережье Израиля начинается в июне и длится полтора-два месяца. В это время людям рекомендуют плавать с особой осторожностью, поскольку соприкосновение с медузами может привести к сильным ожогам.
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