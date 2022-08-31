Шапку, которая сохраняет волосы при химиотерапии, создала аргентинка

У аргентинки Паулы Эстрады 13 лет назад диагностировали рак молочной железы. Тогда она решила, что не..

У аргентинки Паулы Эстрады 13 лет назад диагностировали рак молочной железы. Тогда она решила, что не только победит болезнь, но и сохранит свои роскошные блондинистые волосы во время лечения.

Женщина сделала шапку из мягких аккумуляторов холода и надевала её на все сеансы химиотерапии. Метод сработал.

[Гонсало Рекондо, онколог]:

«Всё дело в низкой температуре. Сосуды сужаются, и в волосяные фолликулы попадает меньше препарата. Это помогает предотвратить выпадение волос».

Убедившись в успехе идеи, Паула решила помочь другим.

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[Паула Эстрада, изобретательница шапки для химиотерапии]:

«Я сказала врачу, что не могу оставить шапку себе. Я хотела, чтобы у всех людей был шанс сохранить волосы, как он был у меня».

В 2017 году Управление по контролю качества лекарств Аргентины одобрило изобретение. Теперь его используют во многих онкобольницах страны.

Шапку нужно надевать на все сеансы химиотерапии. Температура должна быть минус 20 градусов Цельсия. Каждые полчаса необходимо менять головной убор.

[пациентка]:

«Это того стоит, потому что позволяет иначе воспринимать болезнь. Я вижу себя в другом свете. Мои дети и окружающие люди так же».

Охлаждающие шапки помогли сохранить волосы уже 60 тысячам пациентов в Аргентине, Чили, Мексике, Испании и США.

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