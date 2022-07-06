Какая Неделя высокой моды в Париже без дома Chanel. В этот раз креативный директор Виржини Виар..

Chanel на ипподроме: классика, сдержанность и расслабленность

Какая Неделя высокой моды в Париже без дома Chanel. В этот раз креативный директор Виржини Виар для своей коллекции осень-зима выбрала сдержанность и классику.

Показ организовали на ипподроме на окраине французской столицы. Декорации создают оптические эффекты благодаря геометрическим узорам, а также тому, что расположены под углом.

Цветовая гамма коллекции включает зелёный, бежевый, бледно-розовый, чёрный и немного серебряного мерцания. Классические твидовые костюмы – со слегка расслабленной посадкой и широкими брюками.

Все наряды с карманами и рядами пуговиц. Из аксессуаров – шляпы, иногда с широкими полями, а также аккуратные бантики.

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Колорит линейки дополняют классические туфли на небольшом каблуке и пышные юбки по щиколотку.

Даже образ невесты вышел немного расслабленным, но одновременно изысканным. Укороченная макси-юбку дополняют чёрные туфли и бант вместо фаты.

Неделя высокой моды включает показы и других именитых брендов. Среди них Dior, Schiaparelli и Giambattista Valli.

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