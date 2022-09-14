ООН призвала к сдержанности на армяно-азербайджанской границе

[Стефан Дюжаррик, представитель генсекретаря ООН]:

«Он призывает стороны сделать незамедлительные шаги в сторону деэскалации напряжённости, проявить максимальную сдержанность и решить любые нерешённые вопросы путём диалога».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко обеспокоен» сообщениями о возобновлении боевых действий вдоль армяно-азербайджанской границы.

По меньшей мере, 49 армянских солдат и неизвестное число азербайджанцев были убиты во вторник в ходе самых кровопролитных боёв между Азербайджаном и Арменией со времён войны 2020 года.

Обе стороны обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий. Они начались сразу в нескольких точках вдоль границы. Ситуация грозит вылиться в новый полномасштабный конфликт.

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Ереван говорит, что Азербайджан обстрелял приграничные города, включая Джермук, Горис и Капан, что вынудило его ответить.

[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:

«Азербайджан утверждает, что эти действия стали ответом на какие-то провокации с армянской стороны. Но мы однозначно можем констатировать, что эта информация абсолютно ложная и не имеет ничего общего с реальностью».

В Баку заявляют, что армянские диверсионные отряды попытались заминировать азербайджанские позиции и начали обстрел. Азербайджан также обвинил армянские войска в стрельбе из тяжёлого оружия в нарушение соглашения о прекращении огня, достигнутого ранее во вторник.

[Анар Эйвазов, сотрудник пресс-службы Минобороны Азербайджана]:

«Было замечено, что Армения сосредоточила наступательные вооружения, тяжёлую артиллерию и военнослужащих вдоль границ Азербайджана. Все эти факты ещё раз показывают, что Армения готовит крупномасштабную военную провокацию».

Между тем, Организация договора о коллективной безопасности объявила, что направит в Армению миссию во главе с генеральным секретарём Станиславом Засем. Она должна будет оценить обстановку на границе и подготовит доклад.

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