Скелет хищного горгозавра выставят на аукцион в Нью-Йорке

77 миллионов лет назад этот грозный ящер бродил по земле, а через несколько недель его скелет..

77 миллионов лет назад этот грозный ящер бродил по земле, а через несколько недель его скелет уйдёт с молотка. Останки горгозавра станут звёздным лотом аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке.

Высота ящера – три метра, длина от морды до кончика хвоста – почти семь. Такие хищники появились на планете 83 миллиона лет назад и вымерли через 17 миллионов лет. Горгозавры относятся к подотряду тероподы.

Всего было найдено два десятка скелетов горгозавров, в основном в канадской провинции Альберта. Вывезти исторические окаменелости из Канады довольно сложно. Но этот экземпляр был найден в американском штате Монтана.

[Кассандра Хаттон, вице-президент компании Sotheby’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Поскольку скелет нашли в США, мы можем его продать. От этого динозавр становится ещё ценнее. В мире найдено мало таких скелетов. Все они находятся в музеях. Это единственный, который выставят на продажу».

Аукционный дом Sotheby’s и раньше продавал скелеты доисторических ящеров. За этот экземпляр рассчитывают выручить от пяти до восьми миллионов долларов.

[Кассандра Хаттон, вице-президент компании Sotheby’s]:

«Может быть, немного смешно прозвучит, но в последнее время рынок динозавров весьма оживлённый. Покупатели выкладывают огромные деньги. У нас было много редких экземпляров. Но этот, наверное, самый редкий».

По словам аукционистов, скелеты динозавров редко остаются в частных коллекциях. В основном их покупают для того, чтобы подарить какому-нибудь музею.

Торги пройдут 28 июля. Ещё одним лотом на них станет череп трицератопса – растительноядного динозавра. Его планируют продать за 300 – 500 тысяч долларов.

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