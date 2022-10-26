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Больше не серый: в Мехико разрисовывают стены и крыши домов

Больше не серый: в Мехико разрисовывают стены и крыши домов

В Мехико рисуют гигантские картины на стенах домов и даже на крышах. Теперь поездки по канатной..

Дата загрузки: 2022-10-27

Больше не серый: в Мехико разрисовывают стены и крыши домов

В Мехико рисуют гигантские картины на стенах домов и даже на крышах. Теперь поездки по канатной дороге не такие скучные, как раньше.

[пассажир]:
«Картины на крышах скрашивают время в дороге, поскольку город весь серый. Они напоминают нам об историях, которые мы иногда забываем. Например, о Теночтитлане».

Проект запустили четыре года назад власти Истапалапы – одного из самых густонаселённых районов Мехико. Художники украшают росписью не только здания, но и прилавки на рынке.

[продавщица]:
«Я благодарна (художникам) за их работу. Они привнесли больше красок и разнообразия в нашу жизнь».

За четыре года в Истапалапе нарисовали почти восемь тысяч уличных картин. В проекте участвовали 148 художников. Также им помогали местные жители. Большинство произведений искусства видно с канатной дороги, которая протянулась на десять километров. Также картинами могут полюбоваться и пассажиры наземного транспорта.
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