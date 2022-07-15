Тысячи людей снова переплыли озеро в Швейцарии

Обратный отсчёт, и сотни людей устремляются в воду. Столько пловцов в Цюрихском озере в Швейцарии видят..
Дата загрузки: 2022-07-15
Нужно переплыть озеро с востока на запад. Участвуют 6508 человек. Дистанция – полтора километра. Малиновая шапочка обязательна.
Погодные условия идеальные – воздух прогрелся до плюс 30-ти, а температура воды – 24 градуса.
Безопасность пловцов охраняет сотня спасателей и полицейских.
Для многих доплыть в числе первых – далеко не главное. Этот житель Цюриха участвует в 15-й раз.
[житель Цюриха]:
«Я плаваю по километру почти каждый день, но сегодня не рвусь. Плыву только брассом – не вольным стилем. Потому что хочу остаться с толпой, так веселее».
Первый заплыв через Цюрихское озеро состоялся в 1985 году. С тех пор в нём в общей сложности приняли участие 132 тысячи человек.
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