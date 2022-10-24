Гонконгские спортсмены переплыли бухту Виктория

Знаменитая бухта Виктория в Гонконге на день превратилась в спортивную площадку. Здесь проходит заплыв на дистанцию..
Дата загрузки: 2022-10-25
Знаменитая бухта Виктория в Гонконге на день превратилась в спортивную площадку. Здесь проходит заплыв на дистанцию в один километр. Участники ныряют с пирса в районе Ваньчай и устремляются к «Авеню звёзд» на другом берегу гавани.
Джимми добрался до финиша за 14 минут 25 секунд и занял первое место среди мужчин.
[Джимми Кхуок Чуньхэй, победитель заплыва]:
«Сегодня прекрасная погода для заплыва. Солнце не слепит, волны не очень большие, и плыть очень приятно».
Среди женщин самая быстрая проплыла за 15 минут 11 секунд.
В общей сложности в заплыве участвовали полторы тысячи спортсменов. Это в два раза меньше, чем в годы до пандемии.
[Кевин Чу, участник заплыва]:
«Такое бывает раз в жизни. Я родился и вырос в Гонконге, но не думал, что сам переплыву гавань. Обычно садишься на паром или переезжаешь по тоннелю, но теперь я с гордостью могу сказать, что переплыл бухту сам».
К профессиональным пловцам также присоединились сотни спортсменов-любителей.
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