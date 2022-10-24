Гонконгские спортсмены переплыли бухту Виктория

Знаменитая бухта Виктория в Гонконге на день превратилась в спортивную площадку. Здесь проходит заплыв на дистанцию..

Знаменитая бухта Виктория в Гонконге на день превратилась в спортивную площадку. Здесь проходит заплыв на дистанцию в один километр. Участники ныряют с пирса в районе Ваньчай и устремляются к «Авеню звёзд» на другом берегу гавани.

Джимми добрался до финиша за 14 минут 25 секунд и занял первое место среди мужчин.

[Джимми Кхуок Чуньхэй, победитель заплыва]:

«Сегодня прекрасная погода для заплыва. Солнце не слепит, волны не очень большие, и плыть очень приятно».

Среди женщин самая быстрая проплыла за 15 минут 11 секунд.

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В общей сложности в заплыве участвовали полторы тысячи спортсменов. Это в два раза меньше, чем в годы до пандемии.

[Кевин Чу, участник заплыва]:

«Такое бывает раз в жизни. Я родился и вырос в Гонконге, но не думал, что сам переплыву гавань. Обычно садишься на паром или переезжаешь по тоннелю, но теперь я с гордостью могу сказать, что переплыл бухту сам».

К профессиональным пловцам также присоединились сотни спортсменов-любителей.

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