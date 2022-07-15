Sotheby’s планирует выручить $200 млн за коллекцию ретроавто

200 миллионов долларов планирует выручить аукционный дом Sotheby's за редкую коллекцию винтажных автомобилей. Она принадлежала американскому..

200 миллионов долларов планирует выручить аукционный дом Sotheby’s за редкую коллекцию винтажных автомобилей. Она принадлежала американскому промышленнику Оскару Дэвису.

Сейчас на выставке в Нью-Йорке можно увидеть пять моделей. Только они будут стоить 50 миллионов долларов. В числе экспонатов – Talbot-Lago (Тальбо-Лаго) 1937 года с кузовом в форме капли. Этот автомобиль считается одним из самых красивых в истории.

Также здесь представлены Ferrari, Maserati, Alfa Romeo и BMW.

[Майкл Каймано, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Есть много причин, которые делают эти автомобили такими классными. Каждый из них представляет собой высшее достижение этой марки и этой модели того периода времени».

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Эта коллекция считается одной из самых ценных, когда-либо собранных одним владельцем. Всего в неё входит 27 ретроавтомобилей.

Аукцион пройдёт с 18 по 20 августа в калифорнийском Монтерее.

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