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Sotheby’s планирует выручить $200 млн за коллекцию ретроавто

Sotheby’s планирует выручить $200 млн за коллекцию ретроавто

200 миллионов долларов планирует выручить аукционный дом Sotheby's за редкую коллекцию винтажных автомобилей. Она принадлежала американскому..

Дата загрузки: 2022-07-15

Sotheby's планирует выручить $200 млн за коллекцию ретроавто
200 миллионов долларов планирует выручить аукционный дом Sotheby’s за редкую коллекцию винтажных автомобилей. Она принадлежала американскому промышленнику Оскару Дэвису.

Сейчас на выставке в Нью-Йорке можно увидеть пять моделей. Только они будут стоить 50 миллионов долларов. В числе экспонатов – Talbot-Lago (Тальбо-Лаго) 1937 года с кузовом в форме капли. Этот автомобиль считается одним из самых красивых в истории.

Также здесь представлены Ferrari, Maserati, Alfa Romeo и BMW.

[Майкл Каймано, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Есть много причин, которые делают эти автомобили такими классными. Каждый из них представляет собой высшее достижение этой марки и этой модели того периода времени».

Эта коллекция считается одной из самых ценных, когда-либо собранных одним владельцем. Всего в неё входит 27 ретроавтомобилей.

Аукцион пройдёт с 18 по 20 августа в калифорнийском Монтерее.
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