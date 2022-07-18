Бой рыбаков на Штарнбергском озере. Это турнир с 500-летней историей. В дуэли сходятся по два смельчака...

Рыбацкий бой: турнир в Германии проводят с 1545 года

Бой рыбаков на Штарнбергском озере. Это турнир с 500-летней историей. В дуэли сходятся по два смельчака. Стоя в лодке, нужно столкнуть противника длинной пикой. Выигрывает самый ловкий – тот, кому удастся устоять на ногах.

[Феликс Фридрих, участник]:

«Участвовать в этом бою – большая честь. Это здорово. Я готовился. Последние пять недель тренировки 2-3 раза в неделю, в зависимости от погоды. Тренировался с разными соперниками, знакомился с разными стилями боя. В любом случае это весело, даже если тебя нокаутируют в первом раунде».

Вдоль берега по традиции собрались десятки зрителей. Сборы на фестиваль требуют тщательно подготовки. Такой рыбацкий турнир проходит с 1545 года, собирая юношей и девушек из соседней деревни Штарнберг.

Победителя ждёт трофей. По традиции его вручает представитель баварской династии Виттельсбахов. Этот древний род правил Баварией с XII века и до конца Первой мировой войны.

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[Грегор Тенер, участник]:

«Это волнительно, конечно, потому что столько людей смотрит, не хочется первым упасть в воду, но всё прошло хорошо. Очень весело. Нас всех интересуют история Баварии и династия Виттельсбахов. И это принц-регент Баварии Люитпольд. Главное, я не упал с первого раза, так что всё хорошо». [Георг Венцель, член жюри]:

«Это традиционный королевский баварский бой рыбаков, что означает, что принц-регент Баварии всегда что-то дарит. Когда я сам участвовал, однажды получил большую серебряную тарелку с королевской печатью, которую с гордостью храню. Это важная традиция».

Мероприятие также включает парад в традиционных костюмах под звуки оркестра.

Штарнбергское озеро находится в предгорьях Альп на высоте 584 метров. Благодаря большой глубине в 118 метров является самым большим по объёму внутренним озером Германии.

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