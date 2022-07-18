Колумбия: ставка на туризм вместо нефти и газа

Доходы живописного департамента Мета в центре Колумбии более чем наполовину зависят от добычи нефти и газа...

Доходы живописного департамента Мета в центре Колумбии более чем наполовину зависят от добычи нефти и газа. Однако латиноамериканская страна меняет курс на туризм.

Мета действительно обладает большим потенциалом. Жемчужина этого места – национальный парк «Макарена», вдоль которого протекает река Каньо-Кристалес. Её называют «рекой семи цветов» из-за того, что вода изменяет цвет благодаря разного вида водорослям.

[Роберт Браун, турист из США]:

«Великолепно. Красиво, очень спокойно. Очень… Это как одно из семи чудес света». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это верхняя часть маршрута. Когда я привёл сюда туристов, они были в восторге. Я рассказал им о камнях и растениях. Они очарованы».

В начале нулевых регион находился под контролем повстанцев ФАРК и был засажен кокаиновыми плантациями. Но теперь Мете удаётся постепенно изменить свой имидж.

Сегодня туристы приезжают сюда понаблюдать за пумами, оленями, обезьянами. Здесь также обитает 500 видов птиц и произрастает много растений-эндемиков. Есть на территории парка и несколько памятников археологии с доколумбовыми пиктограммами и петроглифами.

[Тео Бордо, турист из Франции]:

«По картинкам я уже ожидал, что тут уникальная экосистема. Я только отправляюсь в путешествие и не знаю, что увижу по пути. Но я считаю, это невероятное место в любом случае». [Вивиана Рамирес, туристка]:

«Если бы только Колумбия осознала, насколько она разнообразна. Природа, культура, невероятные цветы – всё это должно стать одним из основных источников дохода».

Мета планирует вложить в развитие туризма 40 миллионов долларов. Это обеспечит работой сотни местных жителей.

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